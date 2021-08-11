Горняк22: В Барнауле Toyota сбила опору уличного освещения

На пересечении проспекта Ленина и улицы Германа Титова водитель легкового автомобиля сбил опору уличного освещения.

Авария произошла недалеко от автомобильной заправки. Сбитая опора упала на легковой автомобиль и стала помехой для движения транспорта на этом участке дороги. Об это ДТП написало сообщество «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы события отметили в комментариях, что водитель иномарки был в нетрезвом состоянии. По их словам, на место аварии приехали сразу три автомобиля ДПС.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

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Барнаул

Алтайская правда