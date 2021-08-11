Горняк22: Под Новоалтайском обнаружили возможные останки девочки, пропавшей 7 лет назад

В Алтайском крае обнаружили возможные останки 11-летней девочки, которая пропала семь лет назад в Новоалтайске.

Как пишет «Рен-ТВ», накануне в экстренные службы обратился мужчина, который сообщил, что в реке Черемшанка в районе улицы Садовой из воды торчат сапоги.

На место выехали сотрудники полиции и обнаружили скелет девочки. По предварительным данным, это может быть Ксения Бокова, которая пропала 7 лет назад в Новоалтайске.

11-летняя девочка в марте 2014 года не вернулась домой из школы. Ее вещи – сумка и телефон нашли рядом с мостом, где в последний раз видели школьницу.

Останки обнаружили в двух километрах вниз по течению от моста. Речку во время поисков обследовали, возможно, тело затянуло в ил, поэтому оно поднялось только сейчас.

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Алтайская правда