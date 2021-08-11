Горняк22: Следком начал проверку по факту обнаружения в Новоалтайске останков девочки

Накануне в реке Черемшанка в Новоалтайске были обнаружены останки костей и личные вещи человека. По данному факту СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

Для установления личности, в том числе, для проверки принадлежности костных останков Ксении Боковой, пропавшей 7 лет назад, назначен комплекс исследований. В их числе, экспертиза ДНК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СК по Алтайскому краю.

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Алтайская правда