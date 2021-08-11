Горняк22: Улица разбитых фонарей. На барнаульской улице второй день подряд сбивают опоры освещения

Второй день на улице Герман Титова в Барнауле легковые автомобили врезаются в опоры уличного освещения. Страдают от невнимательности водителей как транспортные средства, так и фонари.

Накануне вечером ДТП на улице Германа Титова произошло рядом с автомобильной заправки. Сбитая опора упала на легковой автомобиль и перегородила движение на этом участке дороги.

11 августа пострадала опора на этой улице уже напротив роддома №1. Судя по видео, опубликованном в сообществе «Барнаул 22», легковой автомобиль решил резко повернуть направо со второй полосы. В результате врезался в иномарку, которая спокойно ехала параллельно по первой. От удара автомобиль отбросило на опору, и он получил серьезные повреждения.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

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Барнаул

Алтайская правда