Горняк22: В Алтайском крае погиб работник шахты при обрушении горной породы
В Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы на Корбалихинском руднике. Погиб молодой работник шахты.
9 августа при осуществлении работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы. Происшествие случилось на глубине 420 метров. В результате получил травмы, не совместимые с жизнью, 29-летний работник.
Спасатели подняли погибшего на поверхность, из аварийного участка выведены три человека.
Возбуждено уголовное дело. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает СК по Алтайскому краю.
«Министерство промышленности и энергетики Алтайского края взаимодействует с предприятием, находится на связи с руководством [шахты]», — пояснили в ведомстве.
В Минпромэнерго Алтайского края выразили соболезнование семье погибшего. «Важно выяснить причины и все обстоятельства произошедшего, чтобы обеспечить безопасность работников рудника», — отметили в министерстве.
Фото: СК по Алтайскому краю
Змеиногорский район