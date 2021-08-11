Горняк22: В Алтайском крае погиб работник шахты при обрушении горной породы

В Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы на Корбалихинском руднике. Погиб молодой работник шахты.

9 августа при осуществлении работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе произошло обрушение горной породы. Происшествие случилось на глубине 420 метров. В результате получил травмы, не совместимые с жизнью, 29-летний работник.

Спасатели подняли погибшего на поверхность, из аварийного участка выведены три человека.

Возбуждено уголовное дело. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает СК по Алтайскому краю.

«Министерство промышленности и энергетики Алтайского края взаимодействует с предприятием, находится на связи с руководством [шахты]», — пояснили в ведомстве.

В Минпромэнерго Алтайского края выразили соболезнование семье погибшего. «Важно выяснить причины и все обстоятельства произошедшего, чтобы обеспечить безопасность работников рудника», — отметили в министерстве.

Фото: СК по Алтайскому краю

Змеиногорский район

Алтайская правда