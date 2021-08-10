Горняк22: В школах Алтайского края могут открыть спортивные классы

Школа и спортивная площадка Фото: Антон Губанов

По замыслу, такие группы следует запустить для одаренных детей, которые смогут более углубленно изучать физкультуру без отрыва от учебного процесса

В Алтайском крае поддержали идею организовать спортивные классы в школах. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Ранее с инициативой выступила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, такие группы следует запустить для одаренных детей, которые смогут углубленно изучать физкультуру. Интегративная подготовка позволит юным спортсменам участвовать в стартах без ущерба для учебных дисциплин.

Идею уже поддержали алтайские спортсмены. Так, по словам заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Александра Дьяченко, одного-двух уроков физкультуры в неделю сейчас недостаточно.

«Будет больше возможности заинтересовать ребят тем или иным видом спорта, рассказать о нем более подробно, изучить его и практиковать», – считает он.

По последним данным минспорта края, в регионе физкультурой и спортом регулярно занимаются свыше 1 млн человек – 48% населения. В рамках нацпроекта «Демография» к 2024 году этот показатель должен вырасти до 56%.

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