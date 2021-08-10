Горняк22: Диетолог назвал продукт, который содержит в себе весь набор витаминов

Мясо Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что этот продукт отличается от остальных качеством усвоения полезных веществ, поэтому не стоит пренебрегать им в своем рационе

Весь набор витаминов, в том числе и витамин D, содержится в мясе, заявил диетолог Алексей Ковальков, сообщает «Слово и Дело».

По словам специалиста, некоторые люди полагают, что все необходимые вещества содержатся в овощах, но человеку периодически необходимо мясо.

«Я очень уважаю вегетарианцев, но что касается правильного питания, то надо иногда есть мясо», – подчеркнул он.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать вкусную дыню. По словам экспертов, корочка у спелого овоща слегка проминается при нажатии.

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