Горняк22: С Днем биодизеля! Какие еще праздники отмечаются сегодня, 10 августа
Топливо. Бензин. Заправка. Фото: pixabay.com
Во вторник, 10 августа, во всем мире будут чествовать День появление биодизеля, а в Эквадоре отпразднуют годовщину провозглашения независимости от испанской колонизации
Какие праздники сегодня, 10 августа
- Международный день биодизеля отмечают 10 августа в России и мире. Экологически чистый праздник учрежден в память о первом использовании продукта.
- Православная церковь сегодня чествует икону Смоленской Божией Матери.
- В Эквадоре празднуют важное историческое событие – День независимости.
- Также 10 августа отмечается большим военным парадом День сил обороны в Зимбабве.
- 10 августа именины празднуют Анастасия, Антонина, Елена, Ирина, Василий, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Юлиан.
Источник – «Календарь событий»