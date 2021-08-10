Горняк22: Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Грузовой состав сбил 41-летнего мужчину в Алтайском крае. В результате наезда поезда он получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщают сотрудники транспортной полиции, 41-летний местный житель намеревался пройти через железнодорожные пути в районе остановочного пункта Бешенцово. Нарушив правила поведения на железной дороге, он подошел слишком близко к проходящему мимо грузовому поезду, в результате чего попал под состав. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции на данный момент проводится доследственная проверка.

Ведомство также напоминает, что основной причиной травмирования и гибели людей на железнодорожных путях является нарушение правил поведения. Нахождение вблизи путей и их переход в неположенном месте может привести к тяжелому увечью и гибели. Допустимым безопасным расстоянием считаются пять и более метров до ближайшего рельса. Кроме того, нахождение в нетрезвом состоянии на объектах повышенной опасности, таких как железная дорога, опасно для жизни.

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Первомайский район

Алтайская правда