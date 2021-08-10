Горняк22: Рассечение брови и ушибы получил 5-летний мальчик в Барнауле после столкновения с самокатчиком

В Барнауле подросток на электросамокате сбил маленького ребенка.

Столкновение пятилетнего мальчика и подростка на электросамокате произошло 8 августа на улице Мало-Тобольской. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка в соцсетях, а городское сообщество «Инцидент Барнаул» Вконтакте передало ее слова.

Мама ребенка сообщила, что подросток, управлявший электросамокатом, наехал на ее сына. В результате 5-летний мальчик получил рассечение брови и ушибы. Женщина заявила, что обратится с жалобой "во все инстанции". По ее мнению, электросамокаты представляют угрозу для жизни и здоровья.

Также женщина поблагодарила неравнодушных барнаульцев за то, что они среагировали на инцидент, принесли бинты и помогли сделать повязку сыну.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул» ВКонтакте

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Барнаул

Алтайская правда