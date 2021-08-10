Горняк22: Житель Алтайского края вырастил 91 куст мака и теперь ему грозит 2 года тюрьмы

Полицейские в Алтайском крае задержали подозреваемого в культивировании мака.

Сотрудники полиции в Тогульском районе края обнаружили около участка дома местного жителя 91 куст запрещенного растения – мака. Такую грядку местный житель расположил между клумбами арбузов и картофеля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Экспертиза подтвердила, что мужчина культивировал маковую соломку. У него изъяли около 100 граммов наркотического вещества.

Сотрудники полиции расследуют это дело. А мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Алтайская правда