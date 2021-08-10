Горняк22: 100 кв. метров огня: в Барнауле произошел крупный пожар

В частном секторе Барнаула в районе улица Малахова загорелся жилой дом.

9 августа в одном из жилых домов частного сектора краевой столицы произошло возгорание. Сначала об этом сообщили участники паблика «Инцидент Барнаул» ВКонтакте. На фото и видео видно, как огонь уничтожает на своем пути постройки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что площадь возгорания превысила 100 кв. метров. При тушении пожарные опасались, что огнь перебросится на соседние здания. Пожар удалось локализовать при помощи шести многофункциональных стволов.

Пострадавших, к счастью, нет. Причины возгорания будут уточнять.

Фото: «Инцидент Барнаул» ВКонтакте

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Барнаул | Пожар

Алтайская правда