Горняк22: Алтайский Следком дал ориентировку на похитителя девочки из Бийского района

СУ СК РФ по Алтайскому краю попросило помощи граждан в поисках подозреваемого в похищении ребёнка.

Напомним, мужчину подозревают в удерживании 12-летней девочки из Бийского района. 31 июля девочка пропала. Спустя несколько дней самостоятельно вернулась домой. По ее словам, похититель держал ее в подвале собственного дома.

Сам мужчина, вероятнее всего, скрылся от следствия в неизвестном направлении. Его объявили в федеральный розыск.

Пресс-служба регионального СУ СКа опубликовала ориентировку:

Приметы разыскиваемого: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волос темно-русый короткий, худощавого телосложения.Был одет: камуфляжный костюм зеленого цвета, куртка с капюшоном с антимоскитной сеткой, рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки.

Следкома просит всех, кому что-либо известно о похитителе, сообщить по телефонам 8(385-2)29-80-02 или 102.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Алтайская правда