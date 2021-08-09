Горняк22: В Алтайском крае 9 августа перекроют участок Чуйского тракта
Военные. Техника Фото: artfile.ru
Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка
Утром 9 августа в Алтайском крае на 3,5 часа будет перекрыто движение на участке Чуйского тракта, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Так, проехать нельзя будет на следующем отрезке трассы:
- с 05:00 до 08:30 на участке автодороги «Б. Ключи – Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт».
В связи с этим автомобилистов просят заранее выбирать маршрут и время проезда по дороге.
Ранее сообщалось, что военный «КамАЗ» загорелся на алтайской трассе.