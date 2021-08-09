Горняк22: Легковушка залетела под фуру на обочине на въезде в Барнаул

Место происшествия Фото: "В курсе22"/Instagram

Свидетели аварии говорят, что водитель Toyota подрезал другие авто и в итоге, потеряв управление, влетел под стоящий на обочине грузовик

Один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля и фуры под Барнаулом. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария произошла на трассе перед Новым мостом вечером 8 августа.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota подрезал другие авто и в итоге, потеряв управление, влетел под стоящий на обочине грузовик.

Пострадал водитель иномарки – мужчина в возрасте около 30 лет. О его состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске женщина пострадала из-за отказавших тормозов у автобуса.

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