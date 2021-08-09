Горняк22: В Барнауле полностью сгорел трактор в результате крупного пожара

Крупный пожар на проезде Южном в Барнауле произошел ночью 8 августа.

Утром 8 августа участники паблика «Barnaul 22» Вконтакте сообщили о крупном пожаре. Дым и огонь были видны из домов поселка Новосиликатного, сообщалось о взрывах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю корреспонденту «АП» эту информацию подтвердили и сообщили, что известно стало о пожаре на территории административного строения около часа ночи. Возгорание началось с трансформатора и распространилось. Причина – розлив легковоспламеняющейся жидкости.

Общая площадь пожара составила 100 кв. метров. От огня пострадал кузов автомобиля ГАЗ. Трактор с прицепом, стоявшие неподалеку, уничтожены полностью.

Пожар удалось ликвидировать в 2 часа 19 минут. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: «Barnaul 22» Вконтакте.

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Алтайская правда