Горняк22: В Бийске серьезно пострадала женщина из-за отказа тормозов у автобуса

8 августа в Бийске в результате неисправности тормозов автобус попал в ДТП. Есть пострадавшие

Об этом сообщает паблик «Barnaul 22» со ссылкой на сообщество «ЧП Бийск».

Там сообщается, что у рейсового автобуса отказали тормоза. Не сумев вовремя затормозить, водитель автобуса въехал в легковой автомобиль «Ниссан». А уже тот сбил женщину, идущую по пешеходному переходу.

По кадрам, которые опубликовал паблик, видно, что женщина получила тяжелые травмы. Ей оказывали помощь.

Автомобиль «Ниссан» сильно поврежден, как и автобус. На месте работают спасатели.

Фото: сообщество «ЧП Бийск» Вконтакте

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Алтайская правда