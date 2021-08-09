Горняк22: В Бийске серьезно пострадала женщина из-за отказа тормозов у автобуса
8 августа в Бийске в результате неисправности тормозов автобус попал в ДТП. Есть пострадавшие
Об этом сообщает паблик «Barnaul 22» со ссылкой на сообщество «ЧП Бийск».
Там сообщается, что у рейсового автобуса отказали тормоза. Не сумев вовремя затормозить, водитель автобуса въехал в легковой автомобиль «Ниссан». А уже тот сбил женщину, идущую по пешеходному переходу.
По кадрам, которые опубликовал паблик, видно, что женщина получила тяжелые травмы. Ей оказывали помощь.
Автомобиль «Ниссан» сильно поврежден, как и автобус. На месте работают спасатели.
Фото: сообщество «ЧП Бийск» Вконтакте
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