Горняк22: Три автомобиля и мотоцикл: что еще загорелось при пожаре в Рубцовске

Серьезный пожар в Рубцовске произошел ночью 8 августа.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи. Когда спасатели прибыли, на месте происшествия открытым огнем горели гаражи и хозяйственные постройки. Как рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, общая площадь пожара составила 400 кв. метров.

Огонь повредил три автомобиля, один мотоцикл и гаражи. Полностью уничтожены хозяйственные постройки.

С пожаром удалось справиться только через 1,5 часа. О причинах возгорания пока не сообщают. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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Пожар | Новости Рубцовска

Алтайская правда