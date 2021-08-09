ГОРНЯК22 10.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Перед Новым мостом в Барнауле водитель залетел под грузовик

Горняк22
18 часов Ago

В Барнауле в районе Нового моста вечером 8 августа произошла авария.

По словам участников сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, водитель легкового автомобиля на скорости залетел под грузовик. 

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП .

По кадрам видно, что один из участников ДТП пострадал. Автомобили получили серьезные повреждения. На месте работали МЧС, ДПС и медики.

Информация по ДТП уточняется.

Видео: «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.

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Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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