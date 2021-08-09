Горняк22: Перед Новым мостом в Барнауле водитель залетел под грузовик
В Барнауле в районе Нового моста вечером 8 августа произошла авария.
По словам участников сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, водитель легкового автомобиля на скорости залетел под грузовик.
Очевидцы опубликовали видео с места ДТП .
По кадрам видно, что один из участников ДТП пострадал. Автомобили получили серьезные повреждения. На месте работали МЧС, ДПС и медики.
Информация по ДТП уточняется.
Видео: «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Барнауле при столкновении трех автомобилей пострадали три человека
Барнаул | ДТП