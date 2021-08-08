Горняк22: Новый прокурор края и омбудсмен будут сообща решать проблемы людей

Борис Ларина, Антон Герман Фото: прокуратура Алтайского края

Вместе они планируют плотно работать над решением проблем жителей Алтая. Они уверены, что это поможет оперативно выявить и решить нарушения прав жителей

Прокурор Алтайского края Антон Герман и Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин подписали соглашение о совместной работе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, они пообещали обмениваться информацией о нарушениях, совместно заниматься работой по совершенствованию законодательства, а также вести совместные приемы граждан и организовывать мероприятия.

По словам Ларина, такое сотрудничество позволит наиболее полно помогать жителям края в восстановлении их прав.

«Без взаимодействия с органами прокуратуры невозможно полностью реализовать компетенции Уполномоченного по правам человека. Это относится ко многим проблемам, по которым к нам обращаются люди», – сказал он.

Напомним, новый главный прокурор Алтайского края Антон Герман прибыл в регион в июле 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Сахалинской области.

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