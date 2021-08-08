Горняк22: Собиралась замуж: в Барнауле судят трех молодых девушек, пойманных на закладках

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Девушки знали, что торговля наркотиками запрещена, однако признались, что не осознавали, что могут в реальности попасть за решетку

В Барнауле троих молодых девушек судят за распространение наркотиков. На заседании суд принял решение заключить их под стражу на два месяца, сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на помощника прокурора Центрального района города Маргариту Мельникова.

Известно, что одной из девушек 24 года, остальным – 22. У всех есть среднее специальное образование, причем у одной из них по специальности «Правоведение». Они признались, что знали о наказании за распространение наркотиков, но не осознавали, что они могут сесть в тюрьму.

Девушки познакомились в мае этого года и решили подзаработать – нашли объявление о вакансии курьера в интернет-магазине. Они согласились на условия работы и распределили роли: одна общалась со «старшим», другая искала места для закладок. Их поймали, когда они раскладывали товар. При себе у них обнаружили 35 закладок.

На заседании девушки раскаялись и горько плакали. Осенью одна из девушек планировала сыграть свадьбу. Теперь всем троим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 17-летнего «закладчика» наркотиков судят в Алтайском крае.

ТОЛК