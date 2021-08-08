Горняк22: Как поздравить с Днем строителя элегантно и красиво, в прозе и стихах
Шампанское. Лед. Бутылки Фото: pixabay.com
День строителя 2021 отмечают 8 августа. В любимый российский праздник «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений с Днем строителя в прозе и стихах
Поздравления с Днем строителя 2021 в стихах
В День строителя желаю
Настроения отличного,
Пусть от невзгод судьба спасает
Как стена кирпичная.
Пусть сердце греется любовью,
Желаю жизни долгих лет.
И пускай всегда здоровье
Будет крепким как цемент!
С Днем строителя тебя я поздравляю!
Проектов много прибыльных желаю.
Рабочие чтоб ― сплошь профессионалы,
И качественными ― все материалы.
Чтобы труд достойно был оплачен,
По жизни был всегда только удачен.
Здоровья крепкого тебе желаю,
От всей души еще раз поздравляю!
Поздравления в День строителя в прозе
Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть нерушимой будет стена твоих надежд и радости!
Всех строителей поздравляю с их профессиональным праздником! В День строителя желаю, чтобы фундамент вашей жизни был прочным, крепким и долговечным!
Строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю могучего здоровья и удивительной выносливости. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. Будьте счастливы!
Поздравления с Днем строителя в СМС
Пусть все удачно строится,
Достаток пусть утроится,
Перспектив заоблачных,
Успеха, и возможностей!
Постройте жизнь свою красиво,
Из ярких камешков любви,
И всё пусть будет вам под силу,
Свернуть хоть горы вы б смогли!
Пожелаю крепкой каски,
Замечательных коллег,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
А денег – как зимою снег!
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