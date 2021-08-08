Горняк22: Владелец нелегального лагеря на Алтае отделался предупреждением

Детский лагерь в Республике Алтай Фото: Прокуратура Республики Алтай

После вмешательства правоохранительных органов дет, которые отдыхали в лагере, были отправлены домой и переданы родителям

Владелец детского нелегального лагеря в селе Инегень в Онгудайском районе, где отдыхали 34 ребенка из Москвы, получил предупреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Так, место отдыха не было включено в реестр и, соответственно, не было проверено органами. Также в лагере не было организовано надлежащее питание детей, медицинское обслуживание, не соблюдены нормы площади проживания на одного человека, не проводилась уборка помещений и др.

В связи с этим в отношении ИП Федорцова возбуждены административные дела. Ему и администрации района вынесены представления. В итоге, собственник признан виновным и получил наказание в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай обнаружили несанкционированный лагерь, в котором 34 ребенка из Москвы разместили с нарушениями санитарных норм и требований безопасности.

ТОЛК