Горняк22: Международный день альпинизма 2021: история и традиции праздника

Альпинист Фото: pixabay.com

8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или же просто День альпиниста. Рассказываем об истории и традициях праздника, а также кого принято поздравлять в этот день

История Дня альпиниста 2021

День альпиниста – праздник, который не знает границ. Он объединяет настоящих мужчин и твердых духом женщин.

Появление этого праздника связано с восхождением двух альпинистов на высшую точку Альп, – сообщает портал Calend.ru. Смельчаки Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма первыми достигли вершину Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря. Это случилось 8 августа 1786 года.

Традиции Дня альпиниста 2021

8 августа по всему миру проводятся различные праздничные мероприятия, которые позволяют привлечь внимание к данному виду спорта, увлечению и профессии.

В этот день также почетными грамотами и ценными подарками награждаются люди, совершившие значимый вклад в индустрию альпинизма.

Кроме того, в День альпиниста на тренировочных базах проводятся бесплатные уроки по мастерству покорения вершин. Опытные альпинисты в этот день отправляются в горы для установления новых рекордов.

Кого нужно поздравлять в День альпиниста

Вместе с профессиональными спортсменами и скалолазами-любителями 8 августа принимают поздравления также: промышленные верхолазы, врачи и служащие спасательных отрядов в горах, ученые геофизики и археологи, производители и продавцы альпинистского снаряжения.

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