Горняк22: Эксперт рассказал, почему делать скриншоты опасно

Смартфон Фото: pixabay.com

Это может нанести серьезный ущерб репутации крупных компаний, так как слив информации может обойтись им очень дорого

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман рассказал, что делать скриншоты, особенно сотрудникам крупных компаний, опасно, сообщает РИА «Новости». Ситуация начала обостряться с введением «удаленки».

По его словам, чаще всего утечка данных происходит именно из-за них. Так, сотрудники крупных компаний часто обмениваются данными через мессенджеры.

Таким образом, в сеть стали попадать закрытые данные, которыми чаще всего пользуются конкуренты. Их цели могут быть самыми разными: от воровства бизнес-модели до публикации неблагоприятных для компании новостей.

Чтобы избежать неприятностей, сотрудников стоит обязать обмениваться данными через закрытые каналы связи.

Ранее эксперт рассказал, как навсегда удалить данные со смартфона.

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