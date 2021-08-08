Горняк22: Бийчанин вместе со сборной по волейболу взял серебро Олимпиады в Токио

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Бийский волейболист один из четырех спортсменов от Алтайского края, которые выступают сейчас на Олимпиаде в Токио

Уроженец Бийска Ильяс Куркаев в составе сборной Росси по волейболу завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, сообщает «Бийский рабочий». Команда уступила французам со счетом 2:3.

7 августа прошел финал волейбольного турнира. Всего российские волейболисты на Олимпиаде одержали шесть побед и потерпели одно поражение. Так, на групповом этапе они также проиграли французам.

Ильяс Куркаев – воспитанник алтайского волейбола, занимался в спортклубе Бийска «Зелёный клин» с тренером Еленой Бочкарёвой. В 2010 году он переехал в Барнаул, где его тренером стал Сергей Марков. С 2012 года Ильяс играет в составе новосибирского «Локомотива».

Ранее сообщалось, что алтайская каноистка Ирина Андреева продолжает бороться за медаль на Олимпиаде.

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