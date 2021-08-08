Горняк22: Алтайский пенсионер перевел мошенникам свыше 600 тысяч рублей

В поселке Сибирский Алтайского края пенсионер стал жертвой обмана и перевел мошенникам 600 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, в конце июля в полицию обратился 81-летний житель поселка Сибирский. Потерпевший рассказал, что ему позвонила женщина и представилась сотрудником правоохранительных органов. Мошенница сообщила пожилому человеку, что ему положена компенсация за приобретенные ранее лекарства – якобы в отношении фирмы-продавца возбуждено уголовное дело.

Далее, по уже знакомой схеме, женщина обманными способами убедила пенсионера перевести все его сбережения для различных нужд, с последующим возвратом денег. В итоге мужчина перевел мошеннице все накопленные 609 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, в крупном размере». Она предполагает максимальное наказание в виде лишение свободы до 6 лет.

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Алтайская правда