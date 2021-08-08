Горняк22: Главный агроном алтайской ветлаборатории осужден за взятки

Главный агроном отдела карантина растений и качества семян ветлаборатории Алтайского края признан виновным в получении взяток и совершении служебного подлога в размере более 190 тысяч рублей. Он осужден на 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

По версии Барнаульского следственного отдела на транспорте, с января по ноябрь 2019 года обвиняемый получил от трех индивидуальных предпринимателей взятки в размере более 190 тысяч рублей. Взамен он выдавал заключения о соответствии установленным стандартам на древесину, вывозимую в Казахстан. При этом агроном не проводил никак проверок подкарантинной продукции.

Действия должностного лица были пресечены подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.

Рубцовский городской суд признал главного агронома виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также он лишен права занимать административно-распорядительные должности на протяжении 5 лет.

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Алтайская правда