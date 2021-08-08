Горняк22: Бийчанка набрала кредитов на 3 млн рублей и отправила деньги мошенникам

Накануне в дежурную часть полиции Бийска обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что ее обманули мошенники, похитив три миллиона рублей.

Две недели назад бийчанке позвонил неизвестный, который сообщил, что мошенники пытаются взять на ее имя крупный кредит. Чтобы помешать злоумышленникам, надо сделать «ход конем» — самостоятельно взять заем в банке и перевести его на безопасный счет.

Женщину не насторожил такой странный способ борьбы с мошенниками. Она взяла в различных банках города кредиты на 1,5 млн и перевела на указанные счета.

Мошенники, почуяв легкую добычу, вновь позвонили через несколько дней и огорчили еще одной неприятной новостью – теперь кредит пытаются оформить на ее мужа. Бийчанка в очередной раз поверила и уговорила супруга взять взаймы необходимую сумму. И еще полтора миллиона рублей отправились к довольным аферистам.

В итоге семья осталась с большими долгами, а мошенники обогатились на 3 млн рублей.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю в очередной раз напоминают гражданам о бдительности. Не верьте незнакомцам, которые звонят и предлагают произвести какие-то сомнительные операции с деньгами. Не поддерживайте разговор с неизвестными, которые представляются сотрудниками безопасности банка и заверяют, что необходимо куда-то перевести деньги.

Новости Бийска

Алтайская правда