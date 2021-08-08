Горняк22: В Барнауле при столкновении трех автомобилей пострадали три человека

В Барнауле произошло серьезное ДТП на проспекте Калинина. В результате аварии столкнулись три автомобиля.

Как сообщает ОГИБДД Барнаула, участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля: Subaru Forester, Toyota RAV4 и ВАЗ 2105.

В результате аварии пострадали водители иномарок, а также 80-летняя женщина, пассажир автомобиля ВАЗ. Все они доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда