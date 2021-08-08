Горняк22: Росгвардейцы оперативно задержали барнаульца, который вскрыл чужой автомобиль

Накануне в Барнауле патрульный экипаж группы задержания Росгвардии получил ориентировку с приметами гражданина, который обокрал чужой автомобиль.

Уже через несколько минут росгвардейцы задержали похожего барнаульца и доставили его в отдел полиции. В ходе досмотра у него нашли видеорегистратор, автосканер и флеш-карта. По госномеру был установлен владелец автомобиля.

В это же время полицейские доставили еще одного барнаульца с похищенной банковской картой владельца вскрытого автомобиля.

Самое интересное, что хозяин автомобиля спал и даже не знал, что происходит с его транспортным средством. Он удивился визиту сотрудников Росгвардии, но узнав причину, горячо поблагодарил их за оперативность, пишет пресс-служба ведомства.

Барнаул

Алтайская правда