Горняк22: В курортной Белокурихе не стали отказываться от салюта на День города
Фейерверк Фото: pixabay.com
Из-за непростой эпидемиологической обстановки, которая складывается в крае, массовых гуляний не будет, предупредили в администрации
Власти алтайского города-курорта Белокуриха решили не отменять праздничный салют на День города. Об этом сообщает официальный аккаунт ее администрации в Instagram.
Уточняется, что залпы прозвучат 14 августа в 22.00 на центральной площади.
Зрителям напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.
Основные торжества в честь 154-летия Белокурихи из-за эпидемиологической обстановки пройдут онлайн – массовых мероприятий не будет, Роспотребнадзор не рекомендовал также проводить детские и спортивные эвенты.
С начала пандемии на курорте подтверждено 335 случаев заболевания ковидом. Для сравнения, в столице Алтайского края, Барнауле, – 22 947.