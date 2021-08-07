Горняк22: В Новосибирске умер зараженный коронавирусом 12-летний подросток
Коронавирус. Дети болеют Фото: pexels.com
В минздраве отметили, что по результатам патологоанатомического исследования, основной причиной смерти ребенка стал не коронавирус
В Новосибирске скончался болевший коронавирусом 12-летний подросток. Это первый в регионе летальный случай среди детей, причем произошел он еще в 2020 году, но стало об этом известно только сейчас, сообщает «КП».
«Основной причиной смерти подростка был не коронавирус, ребенок боролся с болезнью на фоне тяжелой генетической патологии», – уточнили в региональном минздраве.
Всего в Новосибирской области за все время пандемии коронавируса зарегистрировали два случая детской смертности. Второй случился в 2021 году – умерла двухмесячная девочка. По заключению экспертов, ребенок умер от пневмонии, вызванной COVID-19.