Горняк22: Сотрудник алтайской ветлаборатории отделался «условкой» за взятки и подлог

Древесина Фото: Толк

Осужденный выдавал подложные документы о том, что продукция соответствует стандартам. По ним древесину вывозили из страны

Житель Алтайского края получил 3,5 года условно за взятки и служебный подлог, сообщает пресс-служба ЛУ МВД по региону.

Как выяснилось, с января по ноябрь 2019 года от получил более 190 тысяч рублей от трех бизнесменов за выдачу разрешений на вывоз подкарантинной древесины из России. При этом лично он не осматривал продукцию и не проверял образцы.

Кроме того, ему запрещено занимать «административно-распорядительные должности на протяжении пяти лет».

По данным «Банкфакс», речь идет о главном агрономе отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Сергее Дегине.

Ранее сообщалось, что эксперт Управления ветеринарной службы по Поспелихинскому району пойдет в суд за взяточничество.

ТОЛК