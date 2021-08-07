Горняк22: В Барнауле очередной подросток-закладчик попадет в тюрьму
В Барнауле 17-летний подросток признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Как сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю, в марте 2021 года несовершеннолетний нашел себе «подработку» в одном из популярных мессенджеров в Интернете. Получив соответствующие инструкции от незнакомца, молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города.
В парке «Юбилейном» он был задержан сотрудниками полиции во время закладки очередных 18 пакетиков с наркотическими веществами.
Теперь его ждет наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
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Барнаул