Горняк22: В Барнауле очередной подросток-закладчик попадет в тюрьму

В Барнауле 17-летний подросток признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Как сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю, в марте 2021 года несовершеннолетний нашел себе «подработку» в одном из популярных мессенджеров в Интернете. Получив соответствующие инструкции от незнакомца, молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города.

В парке «Юбилейном» он был задержан сотрудниками полиции во время закладки очередных 18 пакетиков с наркотическими веществами.

Теперь его ждет наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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Барнаул

Алтайская правда