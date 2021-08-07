Горняк22: На алтайской границе задержали 6,5 тонн контрабандного белого нефрита

Грузовик с крупной партией нефрита был задержан на российско-казахстанской границе в Алтайском крае. По экспертным оценкам, стоимость партии составляет почти 400 млн рублей.

По данным Сибирской оперативной таможни, весной 2021 года около 6,5 тонн нелегально добытого белого нефрита, который является полудрагоценным камнем, контрабандисты планировали вывезти из России через Казахстан в Китай. Машина с грузом была остановлена на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» Третьяковского района.

Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами нефрита, промаркированные китайскими иероглифами, должны были пересечь границу, а затем с помощью авиации отправится в Китай.

Экспертиза установила, что партия была добыта нелегальным способом на месторождениях Республики Бурятии и Забайкальского края, и ее среднерыночная стоимость 393 млн рублей.

Таможенники проверили цепочку сделок с нефритом и выяснили, что все операции с камнем являются фиктивными. В отношении перевозчика, 54-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды стратегически важных ресурсов. По данным следствия, он знал, что осуществляет поставку камня по поддельным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений.

Это уже не первая попытка вывезти нефрит – аналогичные преступления были пресечены в 2019 году. Тогда партию в 20 тонн и стоимостью в 50 млн рублей также остановили на российско-казахстанской границе.

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Троицкий район

Алтайская правда