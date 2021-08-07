Горняк22: Барнаулец зарезал двух своих знакомых, которые его до этого избили

В Барнауле задержали местного жителя, который подозревается в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело.

Ночью 6 августа в одной из квартир Барнаула трое молодых людей распивали спиртное. Посиделки закончились дракой: двое из них стали избивать знакомого. 31-летний избитый мужчина взял в руки нож и нанес обидчикам удары в шею и грудную клетку. От ран потерпевшие скончались на месте происшествия.

По горячим следам преступник был задержан. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда