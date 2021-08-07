Горняк22: В Подмосковье из СИЗО сбежали пять заключенных

Ночью в Подмосковье из изолятора временного содержания сбежали пять заключенных. Для побега они воспользовались гаечным ключом, которым открутили замки в камере.

Беглецов сейчас ищут в Москве и соседних регионах. Среди сбежавших Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве так называемого «колбасного короля» — бизнесмена, который владел несколькими колбасными заводами, пишут РИА Новости.

Ночью заключенные с помощью гаечного ключа открутили запор в камере. После они сорвали навесной замок на воротах и убежали.

Алтайская правда