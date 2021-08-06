Горняк22: В России назвали главное условие для введения четырехдневной рабочей недели

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Глава ФНПР Михаил Шмаков отметил, что введение четырехдневной рабочей недели в России вряд ли будет реализовано в ближайшие два года

При введении четырехдневной рабочей недели должна сохраняться заработная плата, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков, сообщают «Известия».

«Четырехдневная рабочая неделя должна быть установлена с сохранением заработной платы. Но это вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку», – отметил он.

Глава организации подчеркнул, что нужно говорить не о рабочих днях при четырехдневке, а о количестве рабочих часов в неделю. По его мнению, можно увеличить количество рабочих часов с восьми до десяти в день, но при этом объявить о трех выходных днях.

Напомним, что летом 2019 года Дмитрий Медведев выступил с инициативой о введении четырехдневной рабочей недели. По его словам, в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели и у людей появится больше времени на досуг.

Ранее треть россиян не поддержали введение четырехдневной рабочей недели. В минтруде заявили, что пока не видят предпосылок для ее введения.

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