Горняк22: МЧС предупредило об учениях 6 августа в центре Барнаула

Пожарная техника Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

МЧС проведет плановые пожарные учения в центре Барнаула 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Действия сил и средств по вводным тренировки будут сосредоточены в районе Алтайского краевого театра драмы», – говорится в сообщении.

В связи с этим в МЧС попросили граждан соблюдать спокойствие.

За последние два дня эта тренировка будет уже второй у ведомства – 5 августа специалисты ликвидировали последствия условного крушение авиалайнера в микрорайоне Затон.

ТОЛК