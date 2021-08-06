Горняк22: «Алтайский химпром» может покинуть регион из-за «энергетического экстремизма»

Яровое Фото: Скриншот видео телеканала "Толк"

Руководитель предприятия назвал сразу несколько острых проблем, которые заставили собственников задуматься о переезде в центральную часть России

Предприятие «Алтайский химпром», расположенное в Яровом, рассматривает для себя возможность переезда в Подмосковье, причем не юридически, а в прямом – физическом – смысле слова. Об этом 5 августа сообщил управляющий партнер завода Владислав Зырянов во время стратегической сессии, посвященной химической промышленности в регионе и организованной региональным минпромом. Министр Вячеслав Химочка предложил не горячиться.

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Проще уехать, но не хотелось бы

«Сегодня мы прорабатываем вопрос релокации нашего предприятия. Потому что никакого смысла оставлять его на Алтае мы пока не видим. Сырья здесь нет, поддержки хотя бы на уровне «не мешайте» тоже нет, газа нет, и, когда он будет, не понятно, внятной позиции энергетиков нет, налоговая реально «задрала», – сказал Зырянов.

По его словам, «гораздо проще потратить 100-200 млн рублей и перевезти существующие установки в Московскую область, где все это правильно организовано, где внятное правительство, где заинтересованы, чтобы производитель чувствовал себя комфортно». Собственники уже подобрали площадку и ведут переговоры о способе ее покупки.

Однако, подчеркнул Зырянов, ему бы очень не хотелось, чтобы этот, как он выразился, план Б был реализован: «Я на самом деле хотел бы, чтобы промышленность развивалась не только в центральных регионах, но и таких отдаленных, как Алтайский край. Здесь есть потенциал. Но никому, кроме нас, предпринимателей, это не надо».

«Переговоры с «террористами» не ведем»

Спусковым крючком для появления такого намерения стали действия руководства МУП ЯТЭК, которое занимается теплоснабжением в Яровом и эксплуатирует ТЭЦ, которая некогда входила в заводской комплекс «Алтайхимпрома».

МУП защитило в краевом управлении по тарифам новый тариф на тепловую энергию, который на 30% выше предыдущего.

«И ладно, мы с этим согласились. Но нам в одностороннем порядке поднимают на такой же процент стоимость пара, который они выбрасывают в воздух (пар – побочный продукт работы ТЭЦ, – прим. ред.). В утвержденном тарифе есть понятие тепловой энергии, а в новом договоре, который нам предлагают, – отбросный пар», – объяснил Зырянов. Но и это не всё.

26 июля предприятие отключило пар для проведения технологических ремонтов.

«И нам в ультимативном порядке было сказано, что пока мы не подпишем новое соглашение об изменении стоимости, что не предусмотрено ни предыдущим договором, ни нормами публичного договора, пар нам не подадут. Соответственно, производство стоит. Иначе как энергетическим экстремизмом я эти действия назвать не могу», – заявил руководитель.

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Он сообщил, что предприятие уже обратилось в суд с иском после консультаций в региональном минпроме с требованием признать действия МУП незаконными.

«Но факт остается фактом. У нас есть ряд контрактов, которые не сможем выполнить в отсутствие пара. Но с «террористами» мы договариваться точно не будем», – отрезал Зырянов.

Снизить градус выступления попытался Вячеслав Химочка, который отметил, что эта ситуация все-таки частная, не общая для отрасли и он готов помогать в ее решении.

Министр объяснил: руководство МУП не может предложить в договоре меньшую цену, так как рост тарифа утвержден регулятором, и, если глава коммунального предприятия продаст энергию за меньшие деньги, это будет являться нанесением ущерба бюджету и МУПа, и, следовательно, города.

«Руководитель тут же пойдет за решетку. Нужно найти другие механизмы», – увещевал он Зырянова.

Как объяснил Химочка «Толку», суд может сказать, что пар не входит в структуру теплоносителя и, соответственно, тариф установлен только на тепло и горячую воду. «Здесь просто необходимо решение суда. Чтобы были основания. Иначе мы просто подведем руководство предприятия», – сказал он.

Однако Зырянов парирует: во-первых, МУП прекратил поставку пара, не дожидаясь решения суда, во-вторых, объяснил управляющий партнер завода «Толку», регулятор не устанавливает тариф на отбросный пар, которым ТЭЦ «отапливает Алтай».

«Если бы в тариф входил пар, то МУП бы отвечал за его параметры, а они очень нестабильные, и мы могли бы за это спросить. Нам, по сути, продают горячий воздух по цене тепловой энергии», – разъяснил Зырянов.

На сессии он заявил: «За год мы заплатили более 50 млн рублей МУПу, в том числе старых долгов. Я расцениваю это так: они почувствовали, что вот пришел, деньги есть, давайте выжмем по максимуму. Говорим про бюджет. Но если я все-таки переведу предприятие в другую локацию, денег в бюджете не будет вообще. Из 286 человек, работающих на заводе, 80 я увезу, а остальные останутся без работы и будут ездить на вахту или еще куда-то. Это называется рубить сук, на котором сидишь».

«Толку» он сообщил, что окончательное решение руководство предприятия примет после решения суда.

«Алтайский химпром» создан на месте градообразующего советского предприятия Ярового – «Алтайхимпрома». Сегодня на нем работает более 280 человек. Предприятие выпускает химическую продукцию для разных отраслей, включая оборонную и нефтегазовую. Сегодняшние собственники предприятия зашли в край в 2014 году и, по сути, спасли хотя бы часть советского гиганта.

Тогда власти и инвесторы положили немало сил, чтобы освободиться от долгов, расчистить территорию, запустить производство востребованной на рынке продукции. Владельцы находятся в Екатеринбурге, собственником управляющей компании является Сергей Шмотьев.

По данным «Спарк Интерфакс», в 2020 году компания получила выручку в 109,5 млн рублей, но в итоге сработала в убыток – 183,8 млн.

Нужна добрая воля властей

При этом Зырянов обратился к властям с просьбой воспринимать его слова не как ультиматум, а призыв «обратить внимание на вещи – нет, не стратегические, мы с ними сами разберемся, – а ежедневные»:

«Палок, которые вставляют в колеса промышленникам со стороны государства и внешних структур, значительно больше, чем мер поддержки. Мы вынуждены искать сложные решения, чтобы обезопасить себя от негативных влияний».

Он назвал другие общие для всех промышленников, на его взгляд, проблемы.

05 августа, 6:04

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Если раньше на рынке незаконных финансовых операций работали разрозненные игроки, то теперь это, по сути, организованные группы

Первая – ежемесячные налоговые проверки, которые в ФНС, впрочем, называют запросами.

«Эти запросы сыпятся как из рога изобилия. Как с этим бороться, мы совершенно не понимаем. Ничего ни разу у нас не нашли. По НДС к нам никогда вопросов не возникало. Но два человека и директор предприятия заняты исключительно походами в налоговую инспекцию и объяснениями. Я считаю, это злоупотребление правом на контроль оперативной деятельности предприятия».

Вторая проблема также связана с налогообложением:

«Мы все работаем с НДС, и уже давно никто не пытается что-то мутить, оптимизировать. Это, кстати, яркий пример того, что наше правительство может и умеет работать, когда поставлена задача. Краеугольный камень российской экономики еще пять лет назад – обналичивание, когда все проходило через кэш, – успешно победили. Остались только осколки. Но давайте честно посчитаем, какая налоговая нагрузка на каждый выплаченный рубль зарплаты. Это 46%, кто бы что ни говорил. Если мы добавим еще НДС, который платит каждый человек, покупая товар, это уже за 60%. И вот с этим надо что-то делать. Причем мы все знаем про непрозрачность Пенсионного фонда, Фонда обязательного медстрахования. Куда эти деньги расходуются, нам как налогоплательщикам никто не может внятно сказать».

Третий вопрос, который требует, по мнению Зырянова решения, – это воля властей к здоровому протекционизму российских производителей хотя бы на внутреннем рынке.

«Говорят о мерах господдержки. Мы ни одной копейки субсидии не получали и не планируем, у нас есть деньги для развития. Но мы хотим, чтобы был здоровый протекционизм. Свободы торговли на самом деле нет. Мы знаем, как субсидируется экспорт и производства в Китае. Равных условий у нас нет».

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Четвертая задача – обеспечение внедрения разработок фундаментальной науки в производство:

«Мы за этот год в архивах Академии наук и профильных учреждениях нашли немало разработок, которые дают заделы для развития промышленности на много лет вперед. К сожалению, в 9 из 10 случаев никто этим не занимается. У бизнеса нет возможности проводить пятилетние экспериментальные испытания. По сути, все, что мы делаем, – это ищем лицензиата, у которого купим право. То есть несколько миллионов евро уйдут на Запад. Отечественные наработки есть, но они не доведены до промышленных образцов».

Вячеслав Химочка согласился, что поставленные вопрос справедливы, но «нужно определить, как их решать, к кому обращаться». Справедливости ради нужно сказать, что многие из поставленных вопросов находятся в сфере ответственности федеральных властей.

Однако Зырянов сказал, что не верит в то, что у региональных властей нет инструмента, которым «можно осадить энергетический экстремизм и налоговую». На это, считает он, нужны «добрая воля и системные решения».

Вместе с тем, назвать неустойчивым положение промышленности в Алтайском крае нельзя. По данным Алтайкрайстата, прибыль крупных и средних промпредприятий за январь-май 2021 года выросла в 2,3 раза и совокупно составила более 22 млрд рублей. А индекс промпроизводства в крае за первое полугодие составил 3,2%.Объем производства предприятий именно химической отрасли, по данным регионального минпрома, составил 38,6 млрд рублей.

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