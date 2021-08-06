Горняк22: Когда День Железнодорожных войск – 2021 и как с ним поздравить
Букет. Цветы Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
6 августа в России отмечают День Железнодорожных войск – профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск ВС РФ
Поздравления с Днем Железнодорожных войск в стихах
Железнодорожные войска,
Вы – наша гордость, наша сила.
Вас поздравляем от души,
Желаем ярко жить, счастливо!
Спасибо вам за вашу мощь,
За доблесть, волю и отвагу,
Всегда пусть светит вам звездой
Когда-то данная присяга.
Здоровья вам, любви большой,
Всех благ и дома, и на службе.
Любите жизнь, храните честь
И знайте цену верной дружбе.
Железнодорожные войска
Свой праздник отмечают.
Я вас, ребята, от души
Сегодня поздравляю.
Желаю вам здоровья в теле,
В семье – душевного тепла,
Чтобы фортуна была нежной,
Чтобы судьба была добра.
Поздравления в День Железнодорожных войск – 2021 в прозе
Поздравляю с Днем Железнодорожных войск – 2021 и от души желаю уверенно идти к верной цели под стук колес и мужественного сердца, гордиться своим призванием и непременно выполнять свой долг. Пусть поезд твоей судьбы никогда не сойдет с рельс счастья и удачи, пусть за окном мелькают яркие и веселые дни жизни.
В День войск Железнодорожных поздравляю вас и желаю крепчайшего здоровья и выдержки, постоянной удачи и уважения, накопления профессионализма и отваги. Везения и достижения высоких побед в вашем деле, счастья и благополучия.
В День Железнодорожных войск желаю всем служащим, солдатам и командирам крепости духа и физической силы, уверенности в каждом шаге, надежности в тылу и справедливых приказов!
Поздравления с Днем Железнодорожных войск в СМС
Шестого августа «Ура!»
Мы крикнем в вашу честь.
Защитники родной земли,
Спасибо, что вы есть!
Пусть не тронут вас печали,
Времена тревожные.
Поздравляю с праздником
Войска Железнодорожные!
В День войск Железнодорожных,
Поздравим от души!
Желаем много счастья
И пламенной любви!
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