Горняк22: Как можно проголосовать не по месту жительства и что для этого нужно сделать

Выборы. Голосование Фото: Толк

Проголосовать за своего кандидата можно не только по месту прописки, но успеть заявить об этом нужно не позднее 13 сентября

2 июля в стране стартовал прием заявлений для голосования на парламентских выборах по месту не прописки, а пребывания. Избиратели, которым будет неудобно 17-19 сентября прийти на участки, «привязанные» к их месту регистрации, смогут проголосовать там, где им удобно. Но для этого нужно подать заявление. «Толк» разъясняет, как и когда это сделать.

1

Кто может проголосовать по месту нахождения?

Любой избиратель, который в дни голосования не сможет прийти на участок, к которому он относится по прописке, или ему неудобно это сделать. Это могут быть те, кто живет в другом месте, сюда же относятся избиратели, уехавшие в командировку, на отдых и т. д.

Но есть один нюанс. Избиратель должен находиться в пределах своего избирательного округа. То есть проголосовать за кандидата в краевое заксобрание, будучи в Новосибирской области, не получится. Как и жителю Бийска – отдать голос за кандидата в Госдуму, находясь в Рубцовске.

2

Когда и куда можно подать заявление на голосование по месту нахождения?

Уже сейчас. Со 2 августа по 13 сентября заявление можно подать:

в любой территориальной избирательной комиссии (их адреса можно посмотреть здесь) по будням – с 14.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00;

на портале госуслуг;

в МФЦ.

С 8 сентября к приему заявлений подключатся участковые избирательные комиссии – те, на которых обычно и проходит голосование. Полный их список тут, а найти свой по адресу можно здесь.

3

Когда крайний срок подачи заявления?

Это 13 сентября 2021 года.

4

Можно ли передумать и отозвать заявление, если планы изменятся?

Можно. Избиратель имеет право отозвать заявление и проголосовать либо на своем участке, либо выбрать другой.

Но есть важное условие – это нужно сделать до 13 сентября включительно. Потом что-то изменить уже будет невозможно.

Выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого Заксобрания пройдут 17-19 сентября.

ТОЛК