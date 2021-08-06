Горняк22: Что произошло с набережной Рубцовска после визита вандалов? ФОТО

В Рубцовске неизвестные разгромили набережную реки Алей. Рассказываем о последствиях «набега».

В ночь с 30 на 31 июля неизвестные люди устроили погром на городской набережной в Рубцовске. Как сообщает издание «Местное время», вандалы вырвали урны для мусора вместе с бетонным основанием и отправили их за парапет на берег реки.

Утром 3 августа сотрудники МУП «АвтоСпецТехника» искали и восстанавливали урны, которые вырвали, буквально, с корнем.

«Теперь надо снимать старый бетон, готовить новый, бетонировать, устанавливать урны снова. Пришлось снять людей с других объектов, пригнать сюда трактор. Урны повезем на нашу базу. Потом будет принято решение, как их восстанавливать. Наверное, я никогда не пойму, зачем кто-то ломает сделанное другими людьми. Тем более, для горожан же делается! Чтобы можно было прийти, погулять, посидеть, отдохнуть с комфортом. Иногда просто руки опускаются от такого отношения», – рассказывает директор МУП «АвтоСпецТехника» Виталий Балашев.

Как отмечается, погромы на набережной Рубцовска, к сожалению, не редкость.

Фото: Ирина Жукова «Местное время»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Утонули в машине? В Алтайском крае нашли тела людей в затопленном автомобиле

Новости Рубцовска

Алтайская правда