Горняк22: Полтора килограмма наркотиков нашли у жителя Барнаула

Полицейские изъяли в барнаульца растительное вещество, похожее на наркотик. Им оказалась марихуана.

Как сообщают в пресс-центре ГУ МВД по Алтайскому краю, патрульные полицейские заметили мужчину, который нес в руках растения зеленого цвета. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Результаты экспертизы показали, что добытое мужчиной растение – марихуана. То есть попадает в разряд наркотических веществ. Задержанный этого и не отрицает – он сказал, что сорвал почти 1,5 килограмма растения в поле исключительно для личного пользования. Уточняют, что 33-летний мужчина ранее был судим.

Уголовное дело возбуждено по статье 228 УК РФ.

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Барнаул

Алтайская правда