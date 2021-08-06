Горняк22: Следком Алтайского края предъявил обвинение насильнику-велосипедисту

Жителю Барнаула, который изнасиловал женщину, предъявлено обвинение.

Злоумышленника в соцсетях окрестили «велосипедистом». По сообщениям некоторых пабликов и телеграм-каналов, насильник в день преступления был на двухколесном транспорте.

По версии Следкома Алтайского края, вечером 2 августа в районе улицы Сухэ-Батора мужчина напал на 33-летнюю женщину с ножом и изнасиловал. После этого он скрылся с места преступления.

После обращения потерпевшей в полицию начались поиска «велосипедиста». Мужчину задержали на следующий день после благодаря оперативным действиям правоохранителей — быстро, учитывая все неочевидные детали произошедшего.

Правоохранители задержали 33-летнего ранее судимого мужчину. Следователи предъявили ему обвинение в изнасиловании. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Алтайский преступник, державший в подвале девочку, объявлен в федеральный розыск

Барнаул

Алтайская правда