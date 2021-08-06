Горняк22: Сообщения о заминированных торговых центрах в Барнауле оказались фейком
Полицейские уже задержали подозреваемого в ложных сообщениях о бомбах в барнаульских торговых центрах.
В паблике «Инцидент Барнаул» ВКонтакте вечером 5 августа сообщалось, что в нескольких торгово-развлекательных центрах города заложено взрывное устройство. Людей спешно эвакуировали.
Как рассказывает автор телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, подозреваемого в этих ложных сообщениях оперативно задержали правоохранители. Его мотивы устанавливают.
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Барнаул