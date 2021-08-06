Горняк22: Дело алтайского водителя, который хотел дать взятку полицейскому, ушло в суд

В Алтайском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС.

Инцидент произошел в июле 2021 года на одной из трасс региона. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, который перевозил животных – мелкий рогатый скот. Об этом сообщают в Следкоме Алтайского края.

По данным следователей, у водителя не было документов на перевозку скота и его пригласили разобраться в ситуации в отдел полиции. Это явно не сулило удачи для мужчины. Он оставил денежные средства в служебном автомобиле ДПС и предложил их в качестве взятки. Уточняется, что сумма взятки была меньше 10 тысяч рублей.

Преступный умысел до конца водитель не довел, так как сотрудник ДПС отказался от денег и сообщил об этом в дежурную часть.

Следствие собрало все доказательства вины водителя, а прокурор Хабарского района утвердил уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по делу о покушение на дачу взятки.

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Алтайская правда