Горняк22: Эксперт рассказал, что делать при звонке из Банка России

Телефонный звонок Фото: pixabay.com

В России зафиксировали случаи, когда телефонные мошенники начали представляться сотрудниками Центробанка и заявлять о якобы сомнительной финансовой операции

Сотрудники Банка России никогда не звонят клиентам банков, потому что Центробанк вообще не работает с физическими лицами. Это уловки мошенников, заявил первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, сообщает радио Sputnik.

«Центральный банк не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Поэтому все слова от имени Банка России, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда», – объяснил он.

Эксперт отметил, что если позвонивший представляется сотрудником финансовой организации и пытается узнать банковские или персональные данные, то нужно прекратить разговор.

«Если после такого разговора вы все-таки тревожитесь за сохранность средств на счетах, перезвоните в свой банк и уточните ситуацию. Номер телефона указан на обратной стороне банковской карты», – добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в Барнауле через мессенджеры торгуют липовыми сертификатами о прививках. Объявления о продаже сертификатов также появились в подъездах домов.

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