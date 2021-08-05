Горняк22: Главой Третьяковского района избрали директора школы

Кресло. Портфель Фото: pexels.com

4 августа в Третьяковском районе прошла очередная сессия местного райсовета. Одним из вопросов стало избрание главы района

В Третьяковском районе депутаты местного сельсовета избрали нового главу. Им стал 55-летний директор Садовой школы Евгений Герман, сообщает пресс-служба правительства региона. Также он был председателем Третьяковского районного Совета депутатов.

По контракту, новый руководитель будет исполнять свои обязанности на протяжении пяти лет.

Ранее сообщалось, что депутаты Третьяковского райсовета на сессии 26 марта приняли отставку бывшего главы района Николая Каверина. Тогда его обязанности выполняла глава Староалейского сельсовета Татьяна Скосырева.

ТОЛК